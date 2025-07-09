СМИ сообщили о возможном открытии аэропорта Геленджика

Власти могут открыть уже сегодня еще один аэропорт на юге страны – в Геленджике, утверждает газета "Известия" со ссылкой на источник в Минтрансе России.

По информации издания, полеты могут возобновиться с 18 июля, они будут осуществляться только в светлое время суток. Первым перевозчиком, который вернется в Геленджик, может стать "Аэрофлот".

Официальные ведомства пока не комментируют эту информацию.

Как и большинство аэропортов юга России (за исключением Сочи) аэропорт Геленджика не работает с февраля 2022 года, когда началась СВО.

В 2024 году был открыт для полетов аэропорт Элисты. А в 2023-м году ходили слухи об открытии аэропорта Краснодара, но этого так и не произошло.

Аэропорт Геленджик начал свою работу в мае 2010 года. 14 февраля 2019 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи ВТБ и администрация Краснодарского края подписали протокол о развитии аэропорта Геленджик. Документ предполагал реализацию инвестпроекта по строительству нового современного аэровокзального комплекса, который позволит улучшить транспортную доступность города и повысит качество услуг, предоставляемых пассажирам и авиакомпаниям. Объем частных инвестиций в реализацию проекта составил более 5 млрд рублей. Реализацией проекта занимался "ВТБ Инфраструктурный Холдинг" (входит в группу ВТБ). 9 февраля 2021 года новый терминала аэропорта Геленджик занял первое место в премии "Воздушные ворота России" в номинации "Лучший инвестиционный проект 2020 года".