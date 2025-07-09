Минфин России выступил против национализации золотодобывающих компаний

Министерство финансов России не видит необходимости в национализации золотодобывающих компаний, заявил глава Минфина Антон Силуанов в Госдуме.

Он назвал национализацию избыточной мерой, при этом выступил за усиление контроля над такими стратегическими предприятиями.

"По золоту был вопрос — частные компании платят ли налоги, не надо ли национализировать... Думаю, что не надо национализировать, все-таки частный бизнес. Но он должен быть под контролем", - сказал министр.

На прошлой неделе в центре внимания была ситуация вокруг "Южуралзолота" (ЮГК) – одного из крупнейших в стране производителей драгоценного металла. Генпрокуратура через суд добивается национализации пакета акций, принадлежащего Константину Струкову, депутату Заксобрания Челябинской области (у него сосредоточено 68% акций компании).