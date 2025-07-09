Губернатор Клычков назвал дипфейком видео о попадании БПЛА в самолеты
Губернатор Орловской области Андрей Клычков опроверг информацию о якобы попаданиях беспилотников в гражданские самолеты.
В своем телеграм-канале он напомнил, что в Орле с 2009 года не работает аэропорт, а небо над регионом сейчас полностью закрыто для гражданской авиации.
По словам Клычкова, распространяемое в соцсетях видео — дипфейк.
Утром губернатор сообщил, что над Орловской областью уничтожено 12 БПЛА. Повреждений и пострадавших нет.
Ранее в регионе из-за атаки беспилотников принималось решение о временном отключении интернета.