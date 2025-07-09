С ТРЦ "Гринвич" Екатеринбурга сняли часть ограничений

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство от управляющей компании "ИТС Групп" и снял часть ограничений с ТРЦ "Гринвич". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Пока неизвестно, когда именно откроется торговый центр, но уже в ближайшее время горожане смогут посещать магазины. При этом, ограничения все еще наложены на точки общепита, кинозалы и игровые зоны.

Напомним, что торгово-развлекательный центр "Гринвич" приостановил свою работу с 30 июня. В администрации комплекса заявили, что это делается "в целях обеспечения максимального уровня безопасности для посетителей и сотрудников". Причиной стало нарушение требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.