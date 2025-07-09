09 Июля 2025
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Образование Свердловская область
Фото: Андрей Фомин

РМК и СберУниверситет заключили соглашение о сотрудничестве

Русская медная компания и СберУниверситет заключили соглашение о сотрудничестве на выставке "Иннопром", которая проходит в эти дни в Екатеринбурге.

Взаимодействие между компаниями будет способствовать обмену опытом и разработке самых передовых учебных программ для Корпоративного университета РМК. В рамках сотрудничества будут разработаны уникальные образовательные решения, учитывающие специфику металлургической и горнодобывающей отраслей, а также стратегические задачи РМК, включая программы для цифровой, организационной и личностной трансформации. Соглашение включает проведение оценки управленческих и профессиональных компетенций.

Корпоративный университет РМК(2025)|Фото: Андрей Фомин

"У СберУниверситета большой опыт создания образовательных решений под запросы бизнеса. Мы сотрудничаем с 6 тысячами компаний по всей России, поддерживая их на пути их развития и трансформации. Русская медная компания – один из крупнейших производителей меди в России, и мы рады начать работу в области дополнительного профессионального образования. Уверены, наше сотрудничество поможет компании достичь поставленных целей", - отметил заместитель генерального директора СберУниверситета Алексей Агафонов.

Русская медная компания подписала соглашение с корпоративным университетом Сбербанка(2025)|Фото: Андрей Фомин

Корпоративный университет РМК был создан 18 февраля 2025 года как внутренний центр профессионального развития сотрудников и руководителей. Он стал образовательной платформой для совершенствования и постоянного развития профессиональных компетенций и личностного потенциала. Для руководителей здесь создана уникальная программа обучения "Стандарты работы руководителя", а также проводится обучение внутренних тренеров, амбассадоров, наставников, технических экспертов по программе "Управление проектами".

Корпоративный университет РМК(2025)|Фото: Андрей Фомин

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в планах – расширение программы по таким направлениям, как охрана труда, пожарная и промышленная безопасность, оказание первой медицинской помощи, и создание учебного портала с базой электронных курсов.

Русская медная компания подписала соглашение с корпоративным университетом Сбербанка(2025)|Фото: Андрей Фомин

"Металлургия не стоит на месте, и то, что было актуально еще 10 лет назад, на сегодняшний день устарело. Есть необходимость в постоянном обновлении базы знаний. Опыт наших партнеров из СберУниверситета – передовой. Это означает, что самые современные программы и системы образования, очные и заочные, будут доступны для всех наших сотрудников", - рассказал вице-президент по персоналу Русской медной компании Кирилл Попов.

Корпоративный университет РМК(2025)|Фото: Андрей Фомин

Теги: РМК, сотрудничество, СберУниверситет, Иннопром


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