Генпрокуратура проверит законность роста тарифов ЖКХ

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить правомерность роста тарифов на коммунальные услуги, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"Прокуроры дадут оценку законности действий на местах уполномоченных органов власти и предприятий ЖКХ", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что произошедшее с 1 июля увеличение платежей в сфере ЖКХ вызвало широкий общественный резонанс. "Несмотря на среднюю по стране индексацию начислений в размере 11,9 %, в ряде регионов счета за коммунальное обслуживание значительно выше", — заявили ГП.

Краснов потребовал обращать особое внимание на факты злоупотреблений при включении в квитанции для граждан необоснованных расходов коммунальщиков.

Напомним, что с 1 июля 2025 года в России проиндексировали тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В среднем цены повысятся на 11,9% (инфляция, по прогнозу, составит 7,6% в 2025 году). При этом в некоторых регионах тарифы на ЖКУ сильно превысят и этот показатель. Например, в Свердловской области тариф решили увеличить в среднем на 13%, а в Пермском крае цены поднимут на 21,1%. В Ижевске повышение и вовсе составит 38%, а в Омске — 39,6%. Уровень роста является рекордным с 90-х годов.

Федеральная антимонопольная служба России попыталась обнадежить граждан и заявила, что будет следить за изменениями платы за жилищно-коммунальные услуги во всех регионах с 1 июля. В заявлении сказано, что это необходимо "в целях недопущения необоснованного роста тарифов для граждан".