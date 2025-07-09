В СКР взяли на контроль ситуацию с выселением ветерана СВО

Центральный аппарат Следственного комитета РФ ожидает доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении жилищных прав участника специальной военной операции в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Как сообщают СМИ, местные власти выселили военнослужащего из жилого помещения и сняли его с регистрационного учета, не предложив альтернативного жилья.

По данному факту следственное управление СК по Тюменской области возбудило уголовное дело по статье 293 УК РФ ("Халатность"). Председатель Следственного комитета поручил руководителю регионального управления Александру Кублякову представить отчет о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.

Ведомство держит ситуацию на контроле.