09 Июля 2025
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Фото: официальная страница губернатора Вологодской области Георгия Филимонова &quot;ВКонтакте&quot; / vk.com/filimonovgy_official

Суд постановил убрать памятник Сталину в Вологде

Арбитражный суд Вологодской области постановил убрать памятник Иосифу Сталину с территории музея в Вологде и вернуть изготовителю монумента.

Кроме того, по решению суда, сам предприниматель должен вернуть в бюджет области 10,5 млн рублей, потраченных на его изготовление.

"Иск удовлетворить полностью", — говорится в карточке дела.

В июне прокуратура Вологодской области потребовала признать недействительным контракт на создание памятника Иосифу Сталину, установленного в декабре прошлого года. Он был заключен 18 сентября 2024 года между предпринимательницей Екатериной Ложеницыной и домом-музеем Сталина "Вологодская ссылка", перед которым и установлен памятник.

РБК со ссылкой на источник в правительстве региона писало, что прокуратура хочет оспорить именно закупку, а не саму установку памятника.

В открытии памятника принимал участие губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. В октябре прошлого года он сообщил о том, что в столице региона установят памятник Сталину. Появление монумента политик объяснил общественным запросом.

Теги: памятник сталину, вологда, суд


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Ранее 25.06.2025 20:20 Мск Прокуратура в Вологде потребовала признать недействительным памятник Сталину

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