09 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

56-летнего екатеринбуржца осудили за избиение одноклассников своего сына

Академический районный суд Екатеринбурга вынес приговор 56-летнему местному жителю, который избил одноклассников своего сына - учащихся 2 класса.

Напомним, что супруга мужчины по телефону рассказала, что их сына задирают в школе. В это время осужденный как раз находился рядом с МАОУ - СОШ № 181. Заметив обидчиков ребенка - двух мальчиков 8 и 9 лет, отец, громко крича, зашел на территорию двора, схватил 8-летнего мальчика за верхнюю одежду и ударил кулаком в лицо. Затем он ладонью ударил по лицу второго младшеклассника. Дети ничего не могли сделать и просто дождались, когда мужчина уйдет.

Екатеринбуржца признали виновным в побоях (ст. 116 УК РФ). Мужчина также признал вину, добровольно выплатил потерпевшим компенсацию морального вреда и принес извинения. Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев исправительных работ, с удержанием 5 % заработка в доход государства.

В пресс-службе областной прокуратуры Накануне.RU сообщили, что ведомство изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых, в том числе и в части переквалификации судом деяния осужденного со ст. 213 УК РФ (хулиганство) на ст. 116 УК РФ (побои).

Теги: Екатеринбург, школьник, избиение, сын, суд


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