Москалькова: Задержанных в Баку россиян должны защищать выбранные ими адвокаты

Важно, чтобы у задержанных в Азербайджане россиян были адвокаты, которых они сами выбрали, а консульская помощь была им оказана в полном объеме, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Я получила ответ от моей коллеги, омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой, что она получила мое ходатайство о проведении проверки и оказании помощи», - сказала Москалькова. О результатах проверки ее пока не информировали, добавила омбудсмен.

Москалькова назвала чрезмерными, жесткими и избыточными примененные при задержании россиян в Азербайджане меры, пишет РИА Новости.

Ранее уполномоченная по правам человека в РФ написала обращение своей коллеге в Азербайджане. Она попросила Сабину Алиеву проконтролировать ситуацию с демонстративно жестким задержанием россиян.