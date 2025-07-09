Правительство признало существование потребительского терроризма, но что с ним делать – не знает

В правительстве России знают о таком явлении как потребительский терроризм, но не знают, что с ним делать, а также насколько массовым явлением он является, признал министр экономического развития Максим Решетников, отвечая в Госдуме на вопросы депутатов при обсуждении законопроекта о регулировании маркетплейсов.

Депутат Олег Смолин привел в пример девушку, которая заказывает платье к Новому году, носит его, а потом возвращает продавцу под предлогом того, что оно не подошло.

"Вопрос сложный. До нас тоже такая информация доходит. Потребитель защищен, возврат товара закреплен за маркетплейсом. Вопрос насколько это массовое явление. Возможности регулировать у правительства есть – в рамках закона о защите прав потребителей. Надо изучить эту практику с бизнесом. Могут быть изменения в акт правительства по поводу возврата товаров. Пока готовых решений нет, что проблема есть – признаем", - заявил министр.