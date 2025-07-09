5% ВВП России так или иначе связаны с торговыми платформами – Решетников

В Госдуме в первом чтении рассматривают правительственный законопроект о платформенной экономике. Речь идет пока о "посреднических цифровых платформах" – проще говоря, маркетплейсах.

По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, сейчас "порядка 5% ВВП так или иначе связаны с платформенной экономикой и дальше эта цифра будет расти". По данным за 2024 год, более 3 миллионов человек продают товары и услуги через платформы. "На регулирование платформ есть большой общественный запрос", - заявил Решетников, представляя законопроект в Госдуме.

Законопроект вводит регулирование по нескольким большим блокам: закрепляет права и обязанности всех участников торгового процесса (маркетплейсы, ПВЗ, покупатели, продавцы), защищает интересы бизнеса (будет определяться, что должно быть в договоре между продавцом и посредником).

"Закон будет распространяться и на иностранные маркетплейсы, они должны будут выполнять все требования", - отметил Решетников.

Он заявил, что законопроект должен вступить в силу с 1 марта 2027 года. "Мы подготовили сбалансированное регулирование, которое обеспечит рост платформенной экономики", - заключил министр.

Отвечая на вопросы депутатов, Решетников согласился, что в законопроекте есть сырые и неурегулированные места: это трансграничная торговля, сроки вступления правил в силу и т.д.

"Обсуждение было долгим, работа велась не один год. Устанавливаются те требования, которых нет в действующем законодательстве. Они необходимы. <…> Все [профильные] комитеты поддерживают принятие законопроекта, но шероховатости, которые есть, надо ликвидировать ко второму чтению", - отметил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Его коллега из комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев прокомментировал законопроект более жестко: "Эксперты считают, что в текущей редакции включены далеко не все поправки, внесенные участниками рынка. Что должно появиться ко второму чтению. Большинство запретов, применяемые к торговым сетям, не применяются к маркетплейсам. Например, это касается безопасности и качества продовольственных продуктов".

"Комитет предлагает ввести ограничение на максимальную скидку, которую может вводить платформа – не более 10%. На платформы также надо возложить обязанность по проверке подлинности товаров. Сроки ввода закона в действие - с 1 марта 2027 года - не коррелируют с тем, как быстро мы пытаемся принять закон – надо вводить его в действие с 1 марта 2026 года (за исключением отдельных положений)", - добавил Гутенев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал Решетникову на то, что у депутатов при обсуждении возникли десятки вопросов, а это значит, что "либо не обсуждали скрупулёзно законопроект, либо правительство устранилось от процесса обсуждения". "Если столько вопросов – значит где-то недоработали. У каждого закона есть фамилия. У этого закона фамилия Решетников Максим Геннадьевич", - отметил спикер.