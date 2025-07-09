Современный комплекс очистки питьевой воды введен в строй в Тобольске

Современный комплекс очистки питьевой воды введен в строй в Тобольске, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Масштабную реконструкцию Жуковской насосно-фильтровальной станции и обновление всей системы обеззараживания воды, подаваемой из реки Иртыш завершила компания СУЭНКО. Вместо традиционного хлорирования внедрен современный комбинированный метод с использованием гипохлорита натрия и ультрафиолетового облучения. Мощность обновленной станции – 27 000 кубометров в сутки.

Тобольск стал одним из первых городов России, где внедрена инновационная система очистки питьевой воды. Проект реализован за счет средств Фонда национального благосостояния РФ, бюджета города и собственных ресурсов энергокомпании.

"Сотрудничество, направленное на развитие города, причем не только в части водоснабжения, продолжается. На примере Тобольска мы доказываем эффективность государственно-частного партнерства на благо людей", - сообщил генеральный директор СУЭНКО Данил Анучин.

"Взаимодействие на благо тоболяков с таким надежным партнером, как компания СУЭНКО, будет становиться только крепче. Новое стратегическое направление сотрудничества коснется уличного освещения. В планах – масштабная работа по замене старого фонда светильников на новые, современные и энергоэффективные, а также формирование уникальных тематических зон освещения и досуга. Вместе мы сделаем Тобольск еще ярче и светлее", - прокомментировал глава города Тобольска Петр Вагин.