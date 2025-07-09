На пляжах Анапы демонтируют защитные валы

На пляжах Анапы убрали около 4,4 км защитного вала, который зимой возвели вдоль береговой линии для защиты от выбросов нефтепродуктов.

Решение о демонтаже было принято, так как значительных выбросов на большей части береговой линии не было более двух месяцев. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

На участке от моста в районе технополиса "Эра" до реки Можепсин вал пока оставляют, так как там продолжаются водолазные работы.

Ранее стало известно, что туристов при заселении в отели и санатории Анапы и Темрюкского района просят подписать документ с предупреждением о запрете посещения пляжей и купания в море. Отмечается, что эта мера направлена на информирование туристов о рисках для здоровья – возможных кожных заболеваниях, аллергии, отравлениях из-за возможного контакта с мазутом на том участке побережья, где продолжаются работы по ликвидации ЧС.

В мае Роспотребнадзор признал, что пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края до сих пор не могут быть использованы для купания и отдыха.