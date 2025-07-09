Вся пехота в бегах или на кладбище - бывший боевик ВСУ

Бывший боевик ВСУ журналист Владимир Бойко пишет о том, что проблема дезертирства в ВСУ достигла огромных масштабов.

Всего за 3,5 года дезертировали более 230 тыс. человек. Но их никто не разыскивает, да и некому и некогда этим заниматься. Также их перестали исключать из списков личного состава воинских частей, чтобы создать иллюзию их укомлектованности.

"Как результат - сегодня в ВСУ отсутствует пехота. Совсем. Пехота либо в бегах, либо в госпиталях, либо на кладбище", - заявил он.

Также Бойко возмущен тем, что многие известные персоны либо формально числятся в ВСУ, либо "борются с коррупцией", а на самом деле живут обычной жизнью.

"На фронте никто не хочет умирать ради того, чтобы капитан ВСУ Вакарчук ездил с концертами по загранице, сержант НГУ Жадан выступал на корпоративах или открытии футбольного конгресса, военнообязанный Стерненко покупал элитную недвижимость, а Лещенко развлекался в ночных клубах в роли диджея", - пишет Бойко об известных публичных фигурах.

По его подсчетам, именно на фронте, то есть на линии боестолкновения, пребывают не более 50 тыс. человек, и результаты этого обязательно скажутся.