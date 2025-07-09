Абитуриентов переключат с русского языка на профильные дисциплины?

Заметное снижение среднего балла на ЕГЭ по русскому языку в этом году (на 3 балла за год и на 8 баллов за два года) не является случайным. Это продуманный ход властей, направленный на то, чтобы абитуриенты, поступающие на технические специальности, не гнались за баллами по русскому языку, которые будет набирать все сложнее, а налегали на профильные дисциплины. Так считает руководитель общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов.

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Он отмечает, что до настоящего времени ЕГЭ по русскому языку давал львиную долю конкурсных баллов при поступлении в инженерные вузы на специальности с невысоким проходным порогом. В их числе и известные вузы. А в результате студентами становились выпускники, хорошо сдавшие русский, но с минимальными знаниями по профильным предметам. Для решения этой проблемы предлагалось понизить статус ЕГЭ по русскому языку для будущих "технарей" до уровня зачета. Эти предложения звучали от самих преподавателей физики и математики в 2023 и 2024 гг. Накануне.RU о них писало.

Но власти нашли "соломоново решение". Они оставили ЕГЭ по русскому обязательным для всех, однако взяли курс на то, что получать высокие оценки там будет все труднее, что будет подталкивать абитуриентов лучше изучать математику и естественно-научные предметы. Это будет во благо техническим вузам, где проходные пороги низки, а вот для ведущих технических вузов, напротив, может возыметь обратный эффект.

"Поступающие на топовые специальности ведущих технических университетов будут вынуждены зубрить филологические изыски (значение которых в повседневной практике равно нулю), ибо решающая роль в их конкурсной судьбе при упрощении профильных дисциплин перейдет к ЕГЭ по русскому, что благом никак не назовешь", - пишет проф. Иванов.

По его мнению, ЕГЭ по естественно-научным дисциплинам станет легче. Это позволит властям отчитаться об успехе в повышении популярности этих предметов и росте среднего балла по ним. В эту же логику укладывается и намерение властей сделать ЕГЭ по истории обязательным для гуманитариев.