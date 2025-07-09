В Новом Уренгое трехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома

В Новом Уренгое трехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Утром 9 июля трехлетний мальчик, оставленный без присмотра родителей у открытого окна, упал на козырек подъезда, получив множество травм. Ребенок в тяжелом состоянии доставлен в больницу. За его жизнь борются врачи, ему оказывается медицинская помощь.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, следователями СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.