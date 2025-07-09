Половина россиян играют в телефоне

Половина россиян играет в телефоне хотя бы раз в месяц. Такие данные привел депутат Госдумы, председатель Регионального общественного центра интернет-технологий Антон Горелкин.

28% населения страны можно считать активными геймерами, они играют ежедневно. Самая вовлеченная в телефонные игры возрастная категория - 12-17 лет, 51% из них играют ежедневно, в возрасте 18-24 лет - 39%.

Самыми популярными остаются казуальные головоломки Block Blast и Royal Match. Они основаны на механиках, когда-то придуманных нашими соотечественниками: Block Blast эксплуатирует идеи "Тетриса", Royal Match – механику "три в ряд" из игры "Шарики" кемеровского программиста Евгения Алемжина, поясняет Горелкин.

Он не исключает, что скоро в списке популярных мобильных игр появятся "яркие отечественные проекты".