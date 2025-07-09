Более 50 человек отравились в Якутии на праздновании Ысыаха Олонхо

Празднование традиционного якутского праздника лета Ысыаха Олонхо обернулось в Якутии массовым отравлением.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, 9 июля за медпомощью обратились более 50 человек в Якутске, а также Таттинском, Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Намском районах республики.

"Свое заболевание пострадавшие связывают с употреблением готовых блюд из мяса птицы. В настоящее время специалистами управления проводятся мероприятия с поставщиками и производителями по розыску и изъятию из оборота некачественной продукции, проведению лабораторных исследований, а также противоэпидемические мероприятия в очагах", - сообщили в Роспотребнадзоре.