"Согласны ли вы": в Госдуме докопались до речи регистраторов в загсе

В Госдуме решили стандартизировать речь регистратора брака в загсе и запретить брачующимся шутить во время церемонии бракосочетания. Также депутатам очень хочется дать определение понятию "традиционное бракосочетание", правда, не очень понятно зачем.

"Мы проанализировали и законы, и подзаконные акты. Ничего про речь регистратора брака там не сказано, только про то, что это должна быть торжественная обстановка, выбор должен быть открытым, честным и искренним. Я считаю, что мы должны историю с речью регистратора зафиксировать, прописать, что такое "традиционное бракосочетание", - заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

Буцкая хочет, чтобы речь регистратора была понятна не только молодоженам, но и "их родителям, бабушкам, дедушкам", передает РИА Новости. Она не сообщила, есть ли прецеденты с жалобами на речь регистраторов сейчас и не на пустом ли месте возникла эта законодательная инициатива.

Также Буцкая считает, что бракосочетание должно заканчиваться, если один из будущих супругов в процессе регистрации на вопрос "Согласны ли вы?" ответит в шутку "нет".