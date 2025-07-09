09 Июля 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Госдума просит власти о полной надбавке к зарплате всем работающим на Крайнем Севере

Госдума приняла проекта постановления по итогам правчаса о социально-экономическом и инфраструктурном развитии Арктики. Правительству рекомендуется ввести процентную надбавку к зарплате людям, работающим в районах Крайнего Севера, причем с первого дня работы в полном объеме независимо от трудового стажа.
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Сейчас Север России разделен на две природно-климатические группы, в которых разная величина надбавки: первая - это собственно районы Крайнего Севера с самыми тяжелыми условиями, где максимальная величина выплаты составляет 100% заработка, вторая - тоже районы Крайнего Севера, но в них надбавка до 80%. Также есть районы, приравненные к Крайнему Северу, где надбавка до 50%.

В первой группе надбавка накапливается по мере стажа: каждые полгода работы на Крайнем Севере добавляется по 10%, то есть 100% - через пять лет. Депутаты предлагают платить все сразу, чтобы привлечь людей на Север.

Напомним, в 2023 году Правительство приняло постановление о назначении процентной надбавке к зарплате в максимальном размере вне зависимости от стажа, но только для ряда работников и если те прожили на Севере не менее пяти лет. Госдума просит распространить это на всех работающих на Крайнем Севере. Также Госдума предлагает ускорить актуализацию Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года с учетом новых вызовов, утвердить планы развития опорных населенных пунктов и представить не позднее 1 ноября доклад об исполнении программы социально-экономического и инфраструктурного развития Арктики за последние четыре года.

Районы Крайнего Севера и приравненные к ним регионы занимают около 12 млн квадратных километров, или около 70% территории России. При этом в них проживает не более 10 млн человек, что составляет менее 7% населения страны.

Теги: арктика, крайний север, зарплата, надбавка


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