09 Июля 2025
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Общество Оренбургская область
Фото: orenburg-gov.ru

В Оренбуржье в рамках Всероссийского конкурса определили и наградили семьи-победители

8 июля, в День семьи, любви и верности в Оренбурге по традиции провели торжественную церемонию награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».

Конкурс был учрежден как проект распространения положительного опыта семей, семейных династий - активных участников в общественной жизни региона и страны. Главная задача - укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей и многодетности, поддержка семей с детьми и повышение рождаемости в России, что прямо соответствует целям национального проекта «Семья».

"Семья – это основа нашего общества, источник любви, заботы, поддержки и понимания. Всем вам, самым достойным семьям из достойнейших, низкий поклон за то, что храните семейные традиции, воспитываете детей, приумножаете свой род", – сказала, обращаясь к участникам церемонии вице-губернатор по социальной политике региона Лариса Боярская.

(2025)|Фото: orenburg-gov.ru

(2025)|Фото: orenburg-gov.ru

Напомним, Всероссийский конкурс «Семья года» проводится Министерством труда и соцзащиты РФ с 2016 года. В рамках конкруса 5 номинаций: «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций», «Молодая семья», «Сельская семья», «Многодетная семья».

А в 2025 - Году Защитника Отечества учреждена новая номинация – «Семья защитника Отечества».

В Оренбуржье победителями стали дружные семьи региона.

В номинации «Многодетная семья»: 1 место – семья Гавриловых (г. Новотроицк); 2 место – семья Исковских (Александровский район); 3 место – семья Шестаковых (Курманаевский район).

В номинации «Молодая семья»: 1 место – семья Каиповых (Гайский муниципальный округ); 2 место – семья Гуркаловых (Тюльганский район); 3 место – семья Калашниковых (г. Орск).

В номинации «Сельская семья»: 1 место – семья Александровых (Илекский район); 2 место – семья Надиных (Красногвардейский район); 3 место – семья Чикризовых (г. Оренбург, с. Краснохолм).

В номинации «Золотая семья»: 1 место – семья Гайсиных (Кувандыкский муниципальный округ); 2 место – семья Исмурзиных (Беляевский район); 3 место – семья Сажиенко (г. Новотроицк).

В номинации «Семья – хранитель традиций»: 1 место – семья Бледных (Пономаревский район); 2 место – семья Суворовых (Грачевский район); 3 место – семья Подкопаловых (г. Оренбург).

И в новой номинации «Семья защитника Отечества» победителе стала семья Олеховых (Тоцкий район).

(2025)|Фото: orenburg-gov.ru

Согласно правилам проведения конкурса те семьи, которые в региональном этапе заняли первые позиции в номинациях, становятся участниками Всероссийского конкурса «Семья года».

(2025)|Фото: orenburg-gov.ru

При этом, в Оренбургской области с 2022 года призеры конкурса награждаются почетными дипломами и денежными премиями в размере 100, 200, 300 тысяч рублей.

Теги: день семьи, награждение, всероссийский конкурс, оренбуржье


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