Строительство двух новых веток метро в Екатеринбурге утвердят уже к осени

В Екатеринбурге планируется построить сразу две новые ветки и соответствующие корректировки будут включены в Генплан города уже в августе-сентябре. Об этом заявил замглавы уральской столицы Артем Галямов, передает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

В июне документ прошел процедуру общественных слушаний. Согласно нему, существующую линию продлят на север и юг. Южная часть пройдет через Елизавет и Солнечный с выходом в Академический.

Что касается двух новых направлений: первая ветка свяжет станции "Янтарная" в районе ВИЗа и "Каменные палатки" на ЖБИ. Депо планируют разместить в районе озера Малый Шарташ, восточнее жилого района Комсомольский. Вторая же пройдет от станции "Академическая" до "Шарташская". Депо для этой ветки хотят расположить в районе железнодорожной станции "Аппаратная" или южнее Академического.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, отвечая на вопрос журналистов, когда ждать вторую ветку метрополитена в уральской столице, подтвердил, что эта проблема поднималась на федеральном уровне, в том числе и в разговоре с президентом.

После этого появилась новость о том, что екатеринбургское метро вполне могут продлить до Верхней Пышмы.