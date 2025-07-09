Оптовые цены на свинину растут в среднем на 20%

Оптовые цены на бОльшую часть свинины за год повысились на 12-30%, исключение только свиная шея – она чуть подешевела, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные компании NTech. Эксперты объясняют рост цен повышенным спросом со стороны производителей колбасы, а вот шея подешевела из-за дождливого лета – эту часть используют, в основном, на шашлыки и стейки для гриля.