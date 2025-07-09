Юрий Моисеев вручил благодарственные письма калужским медикам

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев побывал с рабочим визитом в Региональном центре скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

«Поблагодарил медиков за их важный и ответственный труд, активную гражданскую позицию и личный вклад в общественную жизнь Калуги. Вручил благодарственные письма, пожелал успехов и благополучия», – сообщил Глава городского самоуправления Юрий Моисеев.

Также Глава городского самоуправления и депутат Городской Думы Виктор Борсук передали очередной гуманитарный груз для своих земляков - калужан, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

«В составе груза консервы, макароны, крупы, кофе, а также письма со словами поддержки и детские рисунки. Пожелали бойцам удачи и скорейшей победы», – прокомментировал Юрий Моисеев.