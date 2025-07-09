За три года в пользу государства изъято частных активов на 2% ВВП

За последние три года в собственность или управление государства в России было передано активов на 3,9 трлн руб. Столько федеральный бюджет тратит в месяц, также эта сумма эквивалентна 2% ВВП России, пишет "Коммерсант" со ссылкой на расчеты адвокатского бюро NSP.

Поводы для "национализации" разные: иностранное гражданство собственников предприятий, которые были признаны стратегически значимыми (например, как в случае с аэропортом Домодедово), претензии надзорных органов к управлению активами (нарушения при приватизации или покупке активов, вывод средств, отсутствие инвестиций в модернизацию предприятий и т.д.), а также уход прежних иностранных владельцев с российского рынка после начала СВО. В последнем случае активы не национализируются, а передаются во временное управление государству на неопределенный срок, поскольку от национализации их защищают международные соглашения о защите инвестиций.

Издание отмечает, что суды только несколько раз отказывали по подобным искам о "национализации" – в связи с истечением сроков давности приватизационных нарушений.

И если по поводу иностранных активов мало кто подает голос в защиту прежних собственников, то по поводу исков Генпрокуратуры по "российским делам" переживают и в Госдуме, и в Центральном банке. Там заявляют, что даже при самой низкой ключевой ставке в отсутствие инвестклимата вложений в реальный сектор экономики ждать не стоит.