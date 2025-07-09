Гражданская жена Цапка попыталась снять арест с трех автомобилей

Гражданская жена Сергея Цапка через суд попыталась снять арест с трех своих автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Audi Q7, Audi A8 и Nissan X-Trail арестовали в рамках уголовного дела главаря "кущевской банды", возбужденного в 2010 году. Их рыночная стоимость в настоящий момент составляет почти два миллиона рублей. Все эти годы Анжела Мария Оделин Феррер уплачивала за машины налоговые платежи, но не могла ими распорядиться.

В иске женщина указала, что компенсации морального вреда по делу уже давно выплачены, а сам Цапок не является должником и не может им быть в связи со смертью. Однако суд отказался снять арест с автомобилей.

Напомним, банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевской в Краснодарском крае с 1998 по 2010 год, в общей сложности ее участники убили 19 человек. Одно из самых жестоких убийств, которое совершила банда, произошло в ноябре 2010 года в станице Кущевская. Злоумышленники напали на дом местного фермера Аметова, где убили 12 человек.

Цапка Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года приговорил к пожизненному заключению. В 2014 году Цапок умер в СИЗО Краснодара. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.

В 2018 году краснодарский суд снял арест с $5,5 млн, находящихся на банковском счету вдовы главаря "кущевской банды". Арест был наложен в 2010 году по просьбе следственных органов. Предполагалось, что средства будут использованы для выплаты компенсаций пострадавшим от действий банды.