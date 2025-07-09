Депутат Нилов предлагает надбавки к пенсии с 70 лет

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил выплачивать надбавку к пенсии с 70 лет. Сейчас она платится с 80 лет. Соответствующий законопроект он направил на заключение Правительства РФ.

По его предложению, после 70 лет к пенсии надо добавить выплату 100%, а с 80 лет или при инвалидности I группы - 200%, после 90 лет - 300%. Его идея вызвана обращением пенсионера из Луганска, который в течение многих лет работал на опасном производстве, а получает копейки.

Нилов резонно отмечает, что ожидаемая продолжительность жизни в России всего 73 года (мужчины - 68, женщины - 78). То есть значительная граждан просто не воспользуются своим правом на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. А здоровье пенсионеров уже после 70 лет часто начинает требовать дополнительных расходов.

До 80 лет доживает только 25% мужчин и 54% женщин, говорит депутат. Таковы официальные данные Росстата. Даже до пенсионного возраста 65 лет не доживает почти 40% мужчин.

