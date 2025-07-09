В Москве опубликовали данные на учителей, доказавших свою квалификацию

Московский центр качества образования (МЦКО) публикует данные на учителей и преподавателей, доказавших свою квалификацию по результатам "независимой диагностики". Об этом с негодованием пишет питерский учитель информатики Михаил Богданов.

Ему сообщают, что учителей заставляют проходить эти процедуры в МЦКО, чтобы "подтвердить" свою квалификацию, причем платно. Что само по себе противоречит Трудовому кодексу, потому что если человек получил профильный диплом о высшем образовании и его взяли на работу, то ни у кого нет права дополнительно его проверять.

На сайте МЦКО опубликованы фамилия, имя, отчество каждого учителя, предмет, который он сдавал, дата, вид диагностики и достигнутый уровень (базовый, высокий или экспертный). Некоторые учителя сдавали ЕГЭ.

"Объясните мне, граждане из Депобра Москвы, почему вы там издеваетесь над учителями и требуете сдачи тестов МЦКО с них регулярно? Это что за правовой нигилизм, возведенный в ранг региональной кадровой политики в отдельно взятой отрасли? После этого мне не надо рассказывать, что к учителям кто-то уважительно относится в столице! Они там просто рабы, которых никто ни о чем не спрашивает и считает своим долгом публично пороть каждый год. За их же деньги", - пишет Богданов.

Стоимость диагностики - 3 тыс. рублей. Общая сумма дохода - порядка 100 млн рублей ежегодно. Куда идут эти деньги? - вопрошает учитель.

В прошедшем учебном году московские родители стали массово жаловаться на то, что школы столицы изменили локальные нормативные акты, включив "диагностики" МЦКО в систему промежуточной аттестации. То есть детей стали оценивать "независимые эксперты", а их оценки напрямую влияют на годовые оценки учащихся.

Недавно в Госдуму был внесен законопроект о "независимой оценке" качества подготовки учащихся. Эксперты опасаются, что школы просто лишат функции контроля знаний и еще больше подчинят внешним надзирателям. Возможно, по примеру Москвы.