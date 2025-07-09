На соседний с пострадавшим Техасом штат Нью-Мексико обрушилось наводнение

Наводнение накрыло соседний с пострадавшим Техасом штат Нью-Мексико в США. Сообщается, что вода в реке Рио-Руидосо поднялась до отметки 6,8 метра и подтопила округ Руидосо. Водой смыло несколько домов, кроме того произошла утечка газа. Национальная метеорологическая служба предупредила о возможном ухудшении ситуации и о необходимости эвакуироваться.

Спасатели проводят несколько операций в округе Линкольн. Сообщается, что по меньшей мере три человека пропали без вести. Еще несколько человек госпитализированы.

Ситуацию осложняет тот факт, что в прошлом году огонь буквально поглотил округ Руидосо, лесным пожаром было уничтожено более 15 тыс. акров лесов и более 1,4 тыс. зданий. Выжженная в прошлом году земля плохо впитывает дождевую воду, которая спускается ниже по течению реки.

Напомним, во время наводнения в штате Техас на прошлой неделе погибли по меньшей мере 102 человека, в том числе более 30 детей. Еще 170 человек числятся пропавшими без вести, но спасатели уже очень сомневаются, что найдут их живыми.