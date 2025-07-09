Глава "Фонда кино Абхазии" извинился за слова о туристах из России

Глава частного "Фонда кино" Абхазии Александр Басария, пожаловавшийся на туристов из России, принес извинения за свои слова.

"Я искренне сожалею, что своими необдуманными высказываниями обидел большое количество людей … Очень сожалею о своем необдуманном поступке. Прошу прощения", — цитирует его РИА Новости.

По словам Басарии, он понял, что угрозу для безопасности страны представляют именно такие провокационные высказывания, которые он себе позволил.

Ранее Басария жаловался на туристов, приезжающих в Абхазию, которые, по его утверждению, покупают дешевые путевки, при этом предпочитают отдыхать на территории отелей, не ездят на экскурсии и в рестораны. По его мнению, это представляет угрозу для "национальной и экономической безопасности" республики. В Минкультуры Абхазии заявили, что "Фонд кино" Абхазии является частным и не имеет отношения к министерству.