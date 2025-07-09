Осужденная за растрату экс-зампред правительства Пермского края объявила себя банкротом

Бывший вице-премьер правительства Пермского края Елена Лопаева подала заявление о собственном банкротстве, и суд удовлетворил его, сообщает "Ъ".

Как пояснил ее представитель, в 2022 году Лопаеву осудили за растрату 67,6 млн рублей, и эту сумму взыскали в рамках гражданского иска. В апреле 2025 года против нее возбудили исполнительное производство с исполнительским сбором в 4,735 млн рублей.

Ранее Лопаева находилась в СИЗО, сейчас она не работает, а в сентябре 2025 года должна выйти на пенсию.

Суд постановил ввести в отношении нее процедуру реализации имущества для погашения долгов.