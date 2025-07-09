Андрей Трубецкой сообщил о создании уникального туристического объекта - "Тропа предков"

В национальной деревне Русскинская в Сургутском районе завершили масштабный проект благоустройства.

"На территории музея Природы и Человека имени А.П. Ядрошникова завершился проект по благоустройству парка "Земля предков". Теперь здесь работает обновлённая "Тропа предков" — этнопространство, посвящённое быту и традициям тром-аганских ханты", - сообщил в своем телеграмм-канале глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Проект реализован в 2024 году при поддержке одной из компаний-недропользователей. В парке появились арт-объекты: фигуры ханты, северных оленей и других животных, а также интерактивные стенды о природе Югры. Все локации соединены экотропой длиной 600 метров.

"Тропа предков" — это уникальный музей под открытым небом. Здесь 12 локаций, которые помогут гостям погрузиться в культуру ханты, узнать о их традициях и связи с природой", — отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.





На создание тропы направлено около 12 млн рублей.

Параллельно идёт ремонт самого музея: обновляют кровлю, фасад, коммуникации. На эти работы выделено порядка 40 млн рублей из бюджета Сургутского района.

Из-за ремонта основная экспозиция "Мир священной реки Тром-Аган" временно демонтирована - это сделано для сохранения экспонатов музея, но для посетителей доступны "Тропа предков" и зал временных выставок.

"Новое пространство привлечет значительно больше туристов в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", - отметил Андрей Трубецкой.