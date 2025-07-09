Такси в Москве за год подорожало до 70%

В Москве стоимость поездки в такси увеличилась до 70% за год, посчитали "Известия".

По данным Росстата, цена за 1 км поездки с мая 2024 года по май текущего года выросла на 30,8%. При этом в "Яндекс Такси" заявили, что рост составил только 16%. При этом компания оперирует средними данными по двум регионам — по стоимости поездок в Москве и области.

Аналитический центр при кабмине РФ насчитал подорожание в столице на 25,2% за прошлый год. Разобраться с ценообразованием крайне сложно. Несмотря на фиксированные тарифы агрегаторов, цены увеличиваются системой автоматически из-за повышенного спроса.

Одна из причин роста цен — отток водителей: средняя продолжительность работы таксиста составила 8–10 месяцев. ФАС уже проводит проверки агрегаторов в 85 регионах, сообщают "Известия".

Напомним, до конца текущего года с рынка могут уйти до 20% таксопарков. До конца 2026 года возможно сокращение количества перевозчиков еще на 10%.