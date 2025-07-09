09 Июля 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

В России ежегодно закрывается более 400 сельских школ

Каждый год в России закрывается около 400–500 сельских школ.

Об этом говорится в документах Минпросвещения о состоянии системы образования в регионах. В 2024/25 учебном году в селах действовали 21,1 тыс. школ, что на 400 меньше, чем в прошлом. При этом за 2022–2024 годы суммарно закрылось около 900 сельских школ. Только в Саратовской области за последний год стало на 50 таких общеобразовательных учреждений меньше, в Башкирии — на 25, в Мордовии — на 14.

Как заявил ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского Константин Анчиков, с 2016 по 2024 год учителей в российских селах стало на 9,7% меньше, так как в села сложнее привлекать молодых педагогов. В сельских школах ниже, чем в городских, доля учителей до 30 лет — 11,1% и 16,7% соответственно.

Нередко учителями в родную школу приходят бывшие выпускники, для которых это гарантированное и знакомое место трудоустройства. Эксперт напомнил, что для привлечения кадров в сельские школы также работает программа "Земский учитель", сообщают "Известия".

Ранее Минпросвещения запустило "горячую линию" для поиска учителей в школы.

Теги: школы, образование


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Ранее 07.07.2025 02:04 Мск Минпросвещения запустило "горячую линию" для поиска учителей в школы
Ранее 24.06.2025 09:29 Мск Снова. С 1 сентября протестируют новую систему оплаты труда учителей

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