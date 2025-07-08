Трамп заявил о возобновлении поставок оружия на Украину

Президент США Дональд Трамп на заседании своего кабинета в Белом доме заявил, что штаты возобновили поставку Украине оружия и военной техники после паузы.

"Мы отправляем некоторые оборонительные вооружения Украине. И я одобрил это", - приводит его слова ТАСС.

Трамп не уточнил номенклатуру этих поставок. Также он сказал, что "очень решительно" рассматривает возможность согласиться на проведение через Конгресс законопроекта о новых антироссийских санкциях.

Американский лидер признал, что задача урегулирования конфликта на Украине оказалось сложнее, чем он ожидал.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал немедленно отправить 10 противоракет Patriot, а также содействовать в поиске дополнительных каналов поставки. Трамп заявил о намерении не просто продолжить поставки оружия Украине, но и нарастить их.

Wall Street Journal пишет, что в телефонном разговоре с Зеленским 4 июля глава Белого дома пообещал направить Украине "столько оружия, сколько сможет". Слова президента США подтвердил Пентагон.