Минкультуры Абхазии прокомментировало заявление Фонда кино о туристах из России

Фонд кино Абхазии, глава которого Александр Басария критиковал российских туристов, является частным и не имеет отношения к минкультуры республики. Об этом заявили РИА Новости в министерстве.

Басария жаловался на туристов, приезжающих в Абхазию, которые, по его утверждению, покупают дешевые путевки, при этом предпочитают отдыхать на территории отелей, не ездят на экскурсии и в рестораны. По его мнению, это представляет угрозу для "национальной и экономической безопасности" республики.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором чиновница минтуризма Абхазии Кристина Лакербая жалуется на то, что приезжающие в республику российские туристы тратят на отдыхе небольшие суммы денег. По ее мнению, такие отдыхающие "не нужны" республике. После этого глава ведомства Астамур Логуа заявил, что слова Лакербая не являются позицией минтуризма Абхазии. Министр добавил, что заявление Лакербая – часть более широкого обсуждения, а отрывок про "невыгодных" туристов был вырван из контекста. Впоследствии, после возмущения в соцсетях, а также в Госдуме, чиновница все-таки была уволена.