08 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

В Березниках женщина пыталась похитить малолетнюю девочку

Жительница Березников заявила, что ее малолетнюю дочь на улице попыталась похитить неизвестная, сообщает "АиФ" со ссылкой на мать девочки.

По словам матери девочки, инцидент произошел вечером 7 июля. Днем она заметила возле своего подъезда незнакомую женщину, но не придала этому значения. Ситуация обострилась когда пострадавшая зашла в магазин рядом с домом, оставив на улице дочку в компании сверстницы. Выйдя обратно, она увидела, как незнакомка, ранее замеченная возле подъезда, схватила ее дочь за руку и уговаривает пойти с ней, а с другой стороны девочку держит подружка.

Неизвестная стала оскорблять вмешавшуюся в ситуацию мать, а после сбежала, вырвавшаяся девочка позвала на помощь прохожих. Мать обратилась в полицию, но на следующий день, 8 июля, вновь увидела ту же женщину возле дома. На помощь приехал отец ребенка, но ответов от незнакомки не добился: она вновь скрылась. В тот же день ее заметили снова — возле школы, куда девочку вместе с другими воспитанниками летней площадки привели на обед. Когда дети вышли на улицу, ее уже не было. Мать едва не похищенной девочки написала еще одно заявление в полицию.

Правоохранители проводят проверку.

По данным издания, предположительно, семью кошмарит 45-летняя местная жительница, которая сама является матерью троих детей. Сообщается, что в базе УФССП содержится информация о нескольких выписанных ей штрафах за административные правонарушения.

Теги: девочка, ребенок, женщина, мать


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