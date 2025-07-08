В Минтрансе выставлен портрет погибшего экс-министра Старовойта

В фойе здания министерства транспорта России появился портрет его экс-главы Романа Старовойта.

Возле него лежат цветы, пишет РИА Новости.

Ранее Следственный комитет России прокомментировал смерть экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта. Он был найден мертвым в своем автомобиле накануне, в день своего увольнения с министерского поста. Сообщается, что ЧП произошло в парке недалеко от места жительства чиновника.

"Основная версия – самоубийство", – сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.