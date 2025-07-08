"Треть всех стендов – иностранные разработки": Мишустин выступил на выставке "Иннопром"

08 Июля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азербайджанский прецедент

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

"Треть всех стендов – иностранные разработки": Мишустин выступил на выставке "Иннопром"

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил на 15-м "Иннопроме". Он особенно подчеркнул, что выставка оправдывает статус международной.

"В этом году значимый юбилей – в 15-й раз Екатеринбург становится центром притяжения технологических лидеров. На трети всех стендов представлены иностранные разработки. Здесь сегодня официальные делегации 17 стран", - отметил председатель правительства, выступая на стратегической сессии выставки.

"Мы разделяем настрой наших друзей из Саудовской Аравии в духе прагматизма и партнерства, у нас есть перспективы в расширении сотрудничества в нефтегазовом секторе, фармацевтике, химической промышленности и др. Приветствую проведение выездного "Иннопрома" в Саудовской Аравии", - отметил премьер страну-партнера выставки этого года.

Мишустин перечислил достижения российской реальной экономики, многие из которых представлены на "Иннопроме":

- Выпуск беспилотных авиационных систем в России уже в три раза превысил запланированные объемы.

- Фарма налаживает производство своих собственных субстанций. Идет формирование нацпроекта по биоэкономике, его впишут в новый бюджетный цикл. Мы готовы приветствовать взаимные инвестиции по всем этим направлениям из дружественных стран.

- Уход иностранных компаний ускорил переход на собственный софт. Уровень использования отечественного ПО уже почти 50% - это двукратный рост по сравнению с досанкционным периодом.

- Мы сейчас посмотрели, как будут выглядеть локомотивы для ВСМ "Москва-Санкт-Петербург". На испытания нужно выйти в ближайшие два года.

"Система поддержки производства нужна гибкая, нужны нетривиальные, но эффективные решения. Речь идет о себестоимости продукции компаний. Только массового производства недостаточно. В микроэлектронике и радиоэлектронике, например, это очень сложная задача. Основным инструментом поддержки МСП является Фонд поддержки промышленности – уже выдано более 2 тыс. займов, это позволяет модернизировать производство по всей стране. Мы продолжаем поддержку НИОКР, строим технопарки, защищаем вложения через инвестиционные контракты, у малого индустриального бизнеса востребована промышленная ипотека – построено и реконструировано 5,5 млн кв. метров", - рассказал Мишустин.

Теги: михаил мишустин, иннопром, реальный сектор, саудовская аравия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети