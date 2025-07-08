"Треть всех стендов – иностранные разработки": Мишустин выступил на выставке "Иннопром"

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил на 15-м "Иннопроме". Он особенно подчеркнул, что выставка оправдывает статус международной.

"В этом году значимый юбилей – в 15-й раз Екатеринбург становится центром притяжения технологических лидеров. На трети всех стендов представлены иностранные разработки. Здесь сегодня официальные делегации 17 стран", - отметил председатель правительства, выступая на стратегической сессии выставки.

"Мы разделяем настрой наших друзей из Саудовской Аравии в духе прагматизма и партнерства, у нас есть перспективы в расширении сотрудничества в нефтегазовом секторе, фармацевтике, химической промышленности и др. Приветствую проведение выездного "Иннопрома" в Саудовской Аравии", - отметил премьер страну-партнера выставки этого года.

Мишустин перечислил достижения российской реальной экономики, многие из которых представлены на "Иннопроме":

- Выпуск беспилотных авиационных систем в России уже в три раза превысил запланированные объемы.

- Фарма налаживает производство своих собственных субстанций. Идет формирование нацпроекта по биоэкономике, его впишут в новый бюджетный цикл. Мы готовы приветствовать взаимные инвестиции по всем этим направлениям из дружественных стран.

- Уход иностранных компаний ускорил переход на собственный софт. Уровень использования отечественного ПО уже почти 50% - это двукратный рост по сравнению с досанкционным периодом.

- Мы сейчас посмотрели, как будут выглядеть локомотивы для ВСМ "Москва-Санкт-Петербург". На испытания нужно выйти в ближайшие два года.

"Система поддержки производства нужна гибкая, нужны нетривиальные, но эффективные решения. Речь идет о себестоимости продукции компаний. Только массового производства недостаточно. В микроэлектронике и радиоэлектронике, например, это очень сложная задача. Основным инструментом поддержки МСП является Фонд поддержки промышленности – уже выдано более 2 тыс. займов, это позволяет модернизировать производство по всей стране. Мы продолжаем поддержку НИОКР, строим технопарки, защищаем вложения через инвестиционные контракты, у малого индустриального бизнеса востребована промышленная ипотека – построено и реконструировано 5,5 млн кв. метров", - рассказал Мишустин.