08 Июля 2025
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Экономика В России
Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Мишустин назвал замедление производства вынужденным: "Чтобы не было перегрева"

Правительство России рассчитывает на небольшой, но все же рост обрабатывающей промышленности в этом году. По итогам года он может составить 3%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратсессии выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Экономика России должна стать более технологичной. Это потребует дополнительных усилий. Хорошей опорой станут успехи российских производителей. Почти все отрасли показывают рост. Например, за три года обрабатывающая сфера выросла на 18%. Это лучший ответ тем, кто вводил в отношении России санкции. Важно, что эта тенденция сохраняется, по итогам года ожидаем рост 3%. Такое замедление вынужденное, чтобы не допустить перегрева экономики и сдержать инфляцию", - сообщил председатель правительства.

Он добавил, что компании продолжают вкладываться в производство, несмотря на высокие ставки по кредитам, часто – на собственные средства.

"Порядка 1,5 трлн руб. были инвестиции в первом квартале – это свидетельство того, что компании вкладываются в производство. Так, мы сейчас посмотрели [на выставке] пятисекционный трамвай – он был создан одной из профильных компаний за счет собственных средств. Скоро этот транспорт можно будет увидеть на улицах наших городов", - пообещал Мишустин.

Теги: михаил мишустин, обрабатывающая промышленность, иннопром, инвестиции


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