В Москве похоронили генерала Гудкова

В Москве похоронили замглавнокомандующего ВМФ России, дважды Героя России, генерал-майора Михаила Гудкова. Церемония прошла на территории военного мемориала "Пантеон защитников Отечества".

В ней поучаствовали министр обороны России Андрей Белоусов, родные и близкие, руководящий состав военного ведомства, представители федеральных органов исполнительной власти, военнослужащие и ветераны.

Михаил Гудков родился 11 января 1983 г. в городе Украинск Донецкой области УССР. В армии – с 2000 г. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище в 2005 г. Общевойсковую академию ВС РФ в 2021 г. Прошёл путь от командира разведывательного взвода до заместителя главнокомандующего Военно-Морским Флотом, сообщает Минобороны России. После гибели Гудков стал дважды Героем России.