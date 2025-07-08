Гортрансу Екатеринбурга не хватает более 160 водителей

В Гортранс Екатеринбурга требуется еще как минимум 160 водителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По словам замглавы уральской столицы Рустама Галямова, только с начала 2025 года в Гортранс пришло 55 водителей автобусов, 10 водителей трамваев и троллейбусов, а также 35 путейцев, слесарей и других мастеров. Несмотря на это, в городе все еще не хватает специалистов.

"Разница в числе принятых на работу водителей автобусов и трамваев с троллейбусами значительна, поскольку цикл обучения последних длиннее. Чтобы управлять электротранспортом, нужно в течение 5-6 месяцев осваивать теорию, практику. На это время студентам предоставляют стипендию и жилье. Потому многие кандидаты на место операторов трамваев и троллейбусов пока проходят обучение и еще не зачислены в штат", - отмечают в мэрии.

Остановить отток кадров и привлечь новых удалось благодаря решению значительно улучшить условия труда. В это входит и повышение заработной платы, получаемой "на руки". Для водителей троллейбусов она составляет 102 тыс. рублей, трамваев - 109 тыс., а автобусов - 130 тыс. Есть и ряд сотрудников, которые ранее покинули Гортранс из-за нехватки денег, но после позитивных изменений вернулись на предприятие.

Изучить вакансии или записаться на собеседование можно на сайте Гортранса.