В Нефтеюганске закрыли "Суши Хауз", где отравились посетители

В Нефтеюганске закрыли "Суши Хауз", где несколько человек отравились после того, как поели роллы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Ведомство провело проверку и выявило в заведении серьезные нарушения санитарных норм.

Выдано предписание об устранении нарушений, предписание о снятии с реализации не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям продукции, включая продовольственное сырье. Возбуждено два дела об административном правонарушении по статье 6.6, части 2 статьи 14.43 КоАП РФ. Решением Нефтеюганского районного суда от 4 июля 2025 индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения. Суд приостановил деятельность заведения на месяц. Руководство заведения должно устранить нарушения.

У предпринимателя есть право обратиться в суд с ходатайством о досрочном прекращении административного приостановления деятельности, если устранит нарушения раньше (ч.3 ст. 3.12 КоАП РФ, ч3 ст. 32.12 КоАП РФ).