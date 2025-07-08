08 Июля 2025
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Здравоохранение Костромская область
Фото: Накануне.RU

"Автобус здоровья" позволит жителям северо-востока Костромской области оперативно получать медпомощь в ведущих региональных клиниках

Отсутствие специалистов узкого медицинского профиля в отдаленных медучреждениях северо-востока Костромской области- один из вопросов, который поднимали жители во время общения с главой региона на личных приемах. Врачи вынуждены тратить время на сами поездки, соответственно, сокращается время приемов пациентов.

В ответ на просьбы жителей губернатор Сергей Ситников в рамках программы развития северо-востока в регионе инициировал разработку специального порядка оказания медицинской помощи.

(2025)|Фото: t.me/sk_sitnikov

С целью сделать квалифицированную медицинскую помощь доступнее, в регионе организовали централизованный прием пациентов в ведущих областных клиниках. При этом осуществляется предварительная подготовка необходимых обследований, анализы, подготовка индивидуальной карты пациента совместно с доставкой людей специальным транспортом в учреждения, где по графику, в один день их примут все рекомендованные медики. Если понадобится, будут проведены в этот же день дополнительные обследования и консультации. Далее пациентов либо доставят домой, прописав схему лечения, либо определят в стационар для оказания дальнейшей медицинской помощи.

Костромские власти провели закупку нового автобуса для осуществления этих перевозок.

Разработан регламент оказания такой медицинской помощи. Причем, по требованию Сергея Ситникова этот документ несколько раз дорабатывался для создания максимальных удобств для пациентов.

«Автобусом здоровья» в областные медучреждения будут еженедельно доставлять пациентов из Шарьи и Шарьинского района, Вохомского района, Поназыревского, Пыщугского, Павинского, Октябрьского округов. Решение о направлении пациентов на прием к узкопрофильным специалистам будут принимать врачебные комиссии районных больниц. Организуют оповещение людей о времени поездки не позднее, чем за два дня.

Губернатор также поручил организовать сопровождение медработниками пациентов в пути.

Свердловский областной онкологический диспансер(2025)|Фото: Накануне.RU

К участию. в программе подключат ведущие областные медучреждения: городскую больницу города Костромы, Окружную больницу Костромского округа № 1, Костромской клинический онкологический диспансер, Костромскую областную клиническую больницу им. Королева Е.И., Костромскую областную детскую больницу, Шарьинскую центральную районную больницу им. Каверина В.Ф.

Для предоставления необходимых консультаций задействованы главные внештатные специалисты департамента здравоохранения. Они будут участвовать в формировании индивидуальных планов обследования и лечения в редких клинических случаях, а также осуществлять анализ качества проводимой работы.

Первый рейс "Автобуса здоровья" пройдет уже 14 июля.

Теги: сергей ситников, автобус здоровья, узкие медицинские специалисты


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