Суд в Москве оштрафовал Pinterest и Tik Tok

Таганский районный суд Москвы оштрафовал платформы Pinterest и Tik Tok на 7 млн руб. каждую по ч.3 ст.13.50 КоАП РФ.

Статья предусматривает штрафы за "невыполнение владельцем социальной сети обязанности по ежегодному размещению отчетов о результатах рассмотрения обращений, поданных в электронной форме, и о распространяемой с нарушением закона информации".

В России TikTok формально доступен, но его функциональность сильно ограничена. Российским пользователям без VPN недоступны загрузка новых видео, прямые трансляции и просмотр контента из-за рубежа. В то же время, доступ к ранее загруженным видео и возможность их просмотра сохраняются. Доступ к платформе в 2022 году ограничила администрация соцсети.

Фотохостинг Pinterest доступен в России без ограничений.