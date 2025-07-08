Упавший на дом в Казани дрон оказался новейшим российским беспилотником

Упавший на частный жилой дом в Казани дрон – новейший беспилотник "Альтиус", совершавший испытательный полет. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (разработчик дрона).

По его словам, аппарат упал из-за того, что навигацию нарушили неустановленные средства РЭБ. Для захода на посадку пришлось уводить аппарат на второй круг. "Посадка осуществлялась в инерциальном режиме, произошла нештатная ситуация", - сообщили разработчики.

Как сообщали власти Татарстана, 8 июля утром летательный аппарат в ходе учебного полета потерял управление и упал на частный жилой дом в СНТ "Дубки" в Казани. Возник пожар, в результате инцидента пострадавших нет.

"Альтиус" — проектный разведывательно-ударный беспилотник большой продолжительности полета. Разработка началась в 2011 году. В 2019 году на сайте Минобороны РФ появилось видео первого полета модификации "Альтиус-У" в полностью автоматическом режиме.