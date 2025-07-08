08 Июля 2025
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Здравоохранение Оренбургская область
Фото: orenburg-gov.ru

В рамках проекта "Поезд здоровья" жители Оренбуржья могут получить консультацию микрохирургов

Проект «Поезд здоровья», который реализуют в Оренбургской области по поручению главы региона Евгения Солнцев, решает задачи по обеспечению жителей отдалённых районов доступом к специализированной медицинской помощи. Накануне стало известно, что к проекту присоединился Оренбургский филиал МНТК «Микрохирургия глаза».

Евгений Солнцев считает крайне важным обеспечение качественной медицинской помощью жителей Оренбуржья без необходимости осуществлять длительные и затратные поездки в областной центр.

"Поезд здоровья" уже совершил выезды в Курманаевский, Домбаровский, Тоцкий, Шарлыкский, Александровский, Адамовский и Кваркенский районы региона.

(2025)|Фото: orenburg-gov.ru

А с 14 июля, в связи с подключением к проекту Оренбургского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова», жители отдаленных районов смогут получить и квалифицированные консультации офтальмологов.

«Наша клиника будет оказывать офтальмологическую помощь в рамках выездных приёмов. Это отличная возможность для жителей отдалённых территорий проверить зрение, получить консультацию и при необходимости – рекомендации по дальнейшему лечению», – пояснили в филиале медучреждения.

(2025)|Фото: orenburg-gov.ru

Лечение и консультации будут осуществляться в специализированных медицинских офтальмологических мобильных комплексах. Запись на приём к специалистам будет проводиться через кол-центр районной больницы.

График работы офтальмологов по населенным пунктам уже определен.

14 – 15 июля г. Абдулино, ул. Советская, 183
16 июля – с. Матвеевка, ул. Анненкова, 27
17 июля – с. Пономаревка, ул. Советская, 14
21 июля – с. Тюльган, ул.8 Марта, 11
22 июля – с. Октябрьское, ул. Больничная, 47
23 июля – с. Сакмара, ул. Пугачева, 16
24 июля – с. Беляевка, ул. Ленинская, 37
25 июля – пгт. Саракташ, ул. Пушкина, 4
28 июля – г. Кувандык, ул. Мичурина, 2
29 июля – г. Медногорск, ул. Советская, 21

Проект «Поезд здоровья» продолжает свою работу, расширяет географию, повышая охват медицинскими услугами жителей.

Теги: микрохирургия глаза, поезд здоровья, евгений солнцев, офтальмология, медицинские услуги


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