Деньги для парка "Патриот" ушли на строительство дачи генеральского сына

Деньги, выделенные на благоустройство парка "Патриот", были потрачены на строительство двухэтажного жилого дома, гостевого дома и гаража на даче сына бывшего замминистра обороны генерала армии Павла Попова (на фото).

"На принадлежащем сыну Попова земельном участке в одном из СНТ в Подмосковье за счет денежных средств, выделенных на обустройство парка "Патриот", были возведены и оборудованы "под ключ" (с внутренней отделкой, оснащением мебелью, сантехникой и пр.) двухэтажный жилой дом и одноэтажный гостевой дом (баня), а также двухэтажный гараж общей стоимостью около 26 млн рублей", - сообщила Главная военная прокуратура.

При этом, согласно документам, работы были оформлены как строительство объектов, вошедших в состав парка.

Ранее сообщалось, что дело о хищении бюджетных денег парка "Патриот" отравлено в суд. Судить будут заместителя начальника главного управления инновационного развития Владимира Шестерова и директора ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха армии России "Патриот"" Вячеслава Ахмедова. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, в 2022-24 гг. бывший заместитель Министра обороны России Павел Попов, Шестеров и Ахмедов через махинации в документах похитили более 25 млн рублей.

Расследование против Попова продолжается, сообщает СКР. Ему добавили обвинения в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия.