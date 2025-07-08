Новый министр транспорта – про коллапс в аэропортах: "Справились лучше, чем в мае"

Новый министр транспорта России Андрей Никитин прокомментировал транспортный коллапс в европейской части страны, который произошел на минувшей неделе из-за массированной атаки беспилотников.

"Что пассажиру положено по правилам – он должен получить бесплатно и в полном объеме. Последняя ситуация сложная в аэропортах была проведена лучше, чем в мае с этой точки зрения, хотя до идеала там еще далеко", - прокомментировал ситуацию с задержками рейсов в аэропортах Никитин.

Он пообещал, что с владельцами аэропортов будет проводиться работа по возможному снижению цен в коммерческих заведениях: "Если мы говорим о частных структурах, кафешках всяких, тут у нас инструментов влияния меньше. Но жадность никогда никого ни к чему хорошему не приводила. В той же ситуации с дорогой водой завтра и владельцы могут оказаться завтра. Мы будем выстраивать диалог с владельцами аэропортов".